Польша покупает у США 32 истребителя F-35

Польша и США заключили контракт на поставку 32 истребителей пятого поколения F-35. Церемония подписания соглашения состоялась в пятницу, 31 января, на территории авиабазы в местности Демблин, сообщает Минобороны Польши.

В ней приняли участие президент страны Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и министра национальной обороны Мариуш Блащак.





Стоимость контракта составляет $4,6 млрд. Цена одного самолета - $87 млн.





Соглашение предусматривает также обучение пилотов, поставку симуляторов, логистическую поддержку.





Первые истребители будут поставлены республике в 2026 году, но обучение пилотов планируется начать на этих машинах на территории США в 2024 году.





Ранее Министерство обороны США заключило контракт с Lockheed Martin на производство и поставку 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.











