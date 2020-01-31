Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.66
USD
25.04
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
31 января 20, 18:46
Польша покупает у США 32 истребителя F-35
истребитель F-35
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Поставки начнутся в 2026 году. Стоимость контракта составляет 4,6 миллиарда долларов.

Польша и США заключили контракт на поставку 32 истребителей пятого поколения F-35. Церемония подписания соглашения состоялась в пятницу, 31 января, на территории авиабазы в местности Демблин, сообщает Минобороны Польши.

В ней приняли участие президент страны Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и министра национальной обороны Мариуш Блащак. 

Стоимость контракта составляет $4,6 млрд. Цена одного самолета - $87 млн.

Соглашение предусматривает также обучение пилотов, поставку симуляторов, логистическую поддержку. 

Первые истребители будут поставлены республике в 2026 году, но обучение пилотов планируется начать на этих машинах на территории США в 2024 году.

Ранее Министерство обороны США заключило контракт с Lockheed Martin на производство и поставку 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
bigmir.net
Ещё по теме:
Суд в США поддержал Трампа в ограничении выдачи грин-карт
Как отразится на гривне аукцион 7-летних ОВГЗ
Госдолг Украины сократился на 170 млрд грн — Минфин
Как коронавирус бросает вызов миру
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Телефон самого богатого человека взломали через WhatsApp
noimageБританцы шагают в неизвестность
noimageКитаянка поразила историей, как излечилась от коронавируса
noimageBrexit. В ЕС предупредили Лондон о последствиях
noimageСравнение коронавируса с другими эпидемиями: таблица
Лента новостей