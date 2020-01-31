В ОПЕК опасаются обрушения цен на нефть из-за коронавируса

Страны-участницы ОПЕК рассматривают возможность проведения экстренного совещания в феврале 2020 года, поскольку цены на нефть снижаются из-за опасений, что вспышка коронавируса обвалит спрос на нефть.

Об этом со ссылкой на источники в организации сообщает Investing.com.

В частности, министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб заявил, что совещание картеля, запланированное на март, вероятно, будет перенесено на февраль. Соответствующее решение может быть принято "в ближайшие дни", сказал он.

Организация стран-экспортеров нефти попытается провести встречу уже на следующей неделе, сказал осведомленный делегат картеля, пожелавший сохранить анонимность.

Второй собеседник сообщил, что переговоры по этому поводу на неофициальном уровне уже проводились. В то же время несколько других делегатов ОПЕК заявили, что им ничего неизвестно о возможном переносе саммита ОПЕК.

Указано, что резиденты и нерезиденты организации должны встретиться 5–6 марта, чтобы обсудить возможное продление режима сокращения нефтедобычи, который заканчивается в марте. Кроме того, будет обсуждаться вопрос о еще большем сокращении производства.

Напомним, вспышка коронавируса стала причиной инфицирования около 10 тысяч человек и более 200 летальных исходов с момента обнаружения нового заболевания 30 декабря 2019 года в городе Ухань, столице китайской провинции Хубэй.

Авиакомпании по всему миру приостанавливают полеты в Китай, поэтому цены на нефть упали. Причем это падение произошло на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и падения нефтедобычи в Ливии почти до нуля из-за блокады морских портов.

В частности, нефть марки Brent подешевела по отношению к пикам в начале января на 15%, в то время как WTI потеряла 17% стоимости.