Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобитания официально вышла из Европейского союза после 47 лет членства в нем, сообщает BBC.

Выход состоялся в 23:00 31 января (01:00 1 февраля по киевскому времени).

За час до этого в соцсетях было опубликовано обращение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона: "Для многих людей это удивительный момент надежды, который, они думали, никогда не наступит. И, конечно, есть много тех, кто чувствует тревогу и потерю. И, конечно, есть третья группа - возможно, наибольшая, - кто стал беспокоиться, что весь этот политический спор никогда не закончится. Я понимаю все эти чувства и наша работа как правительства - моя работа - объединить страну и двигаться дальше".

"Главное, что нужно сказать сегодня - это не конец, а начало, момент настоящего национального обновления и изменения", - заявил Джонсон.

На площади перед парламентом собрались сотни празднующих сторонников Brexit, поющих патриотические песни. Противники Brexit ранее прошли маршем, чтобы попрощаться c Евросоюзом.

В знак выхода из ЕС в Великобритании запустили в обращение 50-пенсовую монету.

После выхода Великобритании из ЕС начался 11-месячный переходный период, во время которого она будет соблюдать нормы законодательства ЕС, но перестанет участвовать в работе его органов. За это время стороны должны окончательно урегулировать отношения.



