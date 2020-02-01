Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.68
USD
25.03
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
1 февраля 20, 09:52
Великобритания официально покинула Евросоюз
осчет времени
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьер Джонсон заявил, что это момент национального обновления

Великобитания официально вышла из Европейского союза после 47 лет членства в нем, сообщает BBC.

Выход состоялся в 23:00 31 января (01:00 1 февраля по киевскому времени).

За час до этого в соцсетях было опубликовано обращение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона: "Для многих людей это удивительный момент надежды, который, они думали, никогда не наступит. И, конечно, есть много тех, кто чувствует тревогу и потерю. И, конечно, есть третья группа - возможно, наибольшая, - кто стал беспокоиться, что весь этот политический спор никогда не закончится. Я понимаю все эти чувства и наша работа как правительства - моя работа - объединить страну и двигаться дальше".

"Главное, что нужно сказать сегодня - это не конец, а начало, момент настоящего национального обновления и изменения", - заявил Джонсон.

На площади перед парламентом собрались сотни празднующих сторонников Brexit, поющих патриотические песни. Противники Brexit ранее прошли маршем, чтобы попрощаться c Евросоюзом.

В знак выхода из ЕС в Великобритании запустили в обращение 50-пенсовую монету.

После выхода Великобритании из ЕС начался 11-месячный переходный период, во время которого она будет соблюдать нормы законодательства ЕС, но перестанет участвовать в работе его органов. За это время стороны должны окончательно урегулировать отношения.

22 января парламент Великобритании окончательно принял документ об условиях Brexit, после этого документ одобрила королева Елизавета II и он стал законом. 29 января Европейский парламент большинством голосов проголосовал за выход Великобритании из ЕС. 30 января Совет Европейского союза окончательно утвердил выход Великобритании из ЕС.


liga.net
Ещё по теме:
Великобритания стала на шаг ближе к Brexit
Гончарук и Симонс обсудили заключение нового соглашения
Brexit превращает Великобританию в отсталую страну
Путин играет в наперстки на большой сцене
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
США ограничили выдачу виз гражданам шести стран
noimageСША уничтожили главаря Аль-Каиды в Йемене - СМИ
noimageВ ОПЕК опасаются обрушения цен на нефть из-за коронавируса
noimageПольша покупает у США 32 истребителя F-35
noimageТелефон самого богатого человека взломали через WhatsApp
Лента новостей