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1 февраля 20, 09:57
США уничтожили главаря Аль-Каиды в Йемене - СМИ
Касим аль-Райми.
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Американские официальные лица полагают, что Касим аль-Райми был убит во время удара по позициям группировки в январе.

Силы США нанесли удар по позициям террористической группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове в Йемене, целью которого был один из ее главарей Касим аль-Райми. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

Как пишет The New York Times, официальные лица США полагают, что ар-Райми был уничтожен в результате авиаудара в Йемене.

По словам собеседников издания, разведка в течение нескольких месяцев устанавливали его местоположение. В ноябре 2019 года ЦРУ получило нужные сведения от информатора в Йемене. 

 Позже ар-Райми искали с помощью беспилотников. США нанесли удар на территории Йемена в январе.  

 В публикации указано, что официальные лица США объявят об уничтожении террориста, когда получат дополнительные подтверждения этой информации.

   Как отмечает издание, в Йемене ар-Райми был признан виновным в планировании убийства американского посла в этой стране. Боевика посадили в тюрьму, однако ему удалось осуществить побег.  

  По данным американской стороны, он был причастен к целому ряду терактов. 

  Напомним, в сентябре 2019 года в Белом доме сообщили об уничтожении сына лидера "Аль-Каиды" Усамы Бен Ладена в ходе спецоперации на границе Афганистана и Пакистана.
bigmir.net
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