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1 февраля 20, 10:01
США ограничили выдачу виз гражданам шести стран
США
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Выдачу виз ограничили гражданам Кыргызстана, Эритреи, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий выдачу виз гражданам шести стран. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Под ограничения попали Кыргызстан, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. Ранее СМИ писали, что в этот список также попадет Беларусь, но ее в нем не оказалось.

В Белом доме уточнили, что эти страны не в состоянии проводить процедуры надлежащего управления идентификацией или не соответствуют основным требованиям национальной безопасности.

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"Для национальной безопасности и верховенства здравого смысла крайне важно, чтобы, если иностранное государство желает получить выгоду от иммиграции и визитов в Соединенные Штаты, оно удовлетворяло базовым условиям безопасности, изложенным американскими правоохранительными и разведывательными специалистами", - говорится в заявлении.

Ограничения касаются иммигрантов, планирующих жить в США, и не будут применяться к туристам или бизнесменам.

Напомним, 23 января в Белом доме опубликовали новые правила получения виз, направленные на сдерживание "родильного туризма".

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bigmir.net
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