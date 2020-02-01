США ограничили выдачу виз гражданам шести стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий выдачу виз гражданам шести стран. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Под ограничения попали Кыргызстан, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. Ранее СМИ писали, что в этот список также попадет Беларусь, но ее в нем не оказалось.

В Белом доме уточнили, что эти страны не в состоянии проводить процедуры надлежащего управления идентификацией или не соответствуют основным требованиям национальной безопасности.

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"Для национальной безопасности и верховенства здравого смысла крайне важно, чтобы, если иностранное государство желает получить выгоду от иммиграции и визитов в Соединенные Штаты, оно удовлетворяло базовым условиям безопасности, изложенным американскими правоохранительными и разведывательными специалистами", - говорится в заявлении.

Ограничения касаются иммигрантов, планирующих жить в США, и не будут применяться к туристам или бизнесменам.

Напомним, 23 января в Белом доме опубликовали новые правила получения виз, направленные на сдерживание "родильного туризма".



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