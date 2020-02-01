"Северный поток-2": названа крайняя дата

Германия ожидает, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" состоится не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, передают российские СМИ.

По его словам, изначально ожидается завершение проекта в конце 2020 года, однако самым крайним сроком запуска является первый квартал 2021 года.

"По итогам моих разговоров с Миллером (глава "Газпрома" - ред.) могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года", - отметил фон Гайр.

Ранее сообщалось, что строительство "Северного потока-2" затягивается. Также Алексей Гончарук с премьер-министром Швеции обсудил "Северный поток - 2".

Кроме того, до этого сообщалось, что в России заявили об отсутствии техники для строительства газопровода "Северный поток-2". Директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что строительство "Северного потока-2" задержится как минимум на 2 года А подрядчик не собирается возобновлять работы.