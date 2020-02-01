Лукашенко и Помпео встретились в Минске

В Минске в субботу, 1 февраля, проходит встреча президента Беларуси Александр Лукашенко с госсекретарем США Майклом Помпео, сообщает БЕЛТА.

"Позвольте вас приветствовать в Минске. Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну", - сказал Лукашенко.





Как отмечается, президент Беларуси начал встречу с шутки о диктатуре.





"У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает", - пошутил глава государства перед началом встречи.





В целом Лукашенко выразил готовность обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке двусторонних отношений. "И искренне и честно ответить на все вопросы, которые сегодня так или иначе бытуют в истеблишменте США", - подчеркнул он.





"Но вы должны знать, что вы приехали в нормальную страну, где живет нормальный народ. Народ и страна, которые готовы работать на стабильность и мир. По крайней мере, в этом регионе. Думаю, об этом мы еще с вами поговорим. Я приветствую вас в Беларуси и рад нашей встрече", - добавил Лукашенко.





Помпео, в свою очередь, отметил, что США не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией.





"Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите", - сказал он.





Госсекретарь отметил, что изучил несколько отчетов по этому вопросу и знает о длительной истории белорусско-российских отношений. "Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях", - подчеркнул он.





Также Помпео анонсировал назначение американского посла в Беларуси.





Как сообщалось, накануне Помпео посетил Киев, где провел ряд встреч, в том числе с президентом Владимиром Зеленским.











