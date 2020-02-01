В Ираке снова обстреляли базу с американцами

"В пятницу пять ракет нанесли удар по военной базе в северной иракской провинции Ниневех, на которой размещаются американские военные", - говорится в сообщени.





Отмечается, что в результате обстрела не было зафиксировано человеческих потерь или материального ущерба.





"Источники в органах безопасности Мосула рассказали Xinhua, что ракеты Катюша разорвались в периметре воздушной базы аль-Каяра не вызвав жертв", - говорится в материале.





Как известно, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.





На днях СМИ узнали, что при обстрелах пострадали не менее 64 американских военных.







