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1 февраля 20, 11:14
В Ираке снова обстреляли базу с американцами
база
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На территории военной базы США разорвались пять ракет системы реактивного залпового огня Катюша.
На севере Ирака под ракетный обстрел попала военная база с американским контингентом. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на армию Ирака и собственные источники.

"В пятницу пять ракет нанесли удар по военной базе в северной иракской провинции Ниневех, на которой размещаются американские военные", - говорится в сообщени.  

 Отмечается, что в результате обстрела не было зафиксировано человеческих потерь или материального ущерба.  

 "Источники в органах безопасности Мосула рассказали Xinhua, что ракеты Катюша разорвались в периметре воздушной базы аль-Каяра не вызвав жертв", - говорится в материале.  

 Как известно, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.  

  На днях СМИ узнали, что при обстрелах пострадали не менее 64 американских военных.
bigmir.net
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