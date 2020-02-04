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4 февраля 20, 10:46
Коронавирус в Китае: общее число жертв достигло 425 человек
коронавирус
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Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в КНР превысило 20,4 тысяч человек

В Китае за сутки зарегистрировано 3235 новых подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также 64 новых случая с летальным исходом.

Об этом заявили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР, сообщает "Синьхуа".

Указано, что все новые случаи с летальным исходом были зафиксированы в провинции Хубэй.

Кроме того, 3 февраля также было зафиксировано 5072 новых предполагаемых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщил комитет.

Известно, что в понедельник состояние 492 человек стало оцениваться как тяжелое. В то же время за сутки в общей сложности 157 человек были выписаны из больниц после выздоровления.

"К концу понедельника общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в 31 административной единице провинциального уровня страны и Синьцзянском производственно-строительном корпусе достигло 20 тысяч 438 человек. В общей сложности от этой болезни умерло 425 человек", — доложили в ведомстве.

При этом состояние 2788 пациентов оценивалось как тяжелое, и 23 тысячи 214 человек подозревались в заражении данным вирусом, добавил комитет.

Также сообщается, что по состоянию на конец понедельника, в общей сложности 632 человека были выписаны из больниц после выздоровления.

В общей сложности было найдено 221 тысячу 15 человек, которые имели тесные контакты с больными, среди которых от медицинского наблюдения были освобождены 12 тысяч 755 человек в понедельник, еще 171 тысяча 329 человек находятся под медицинским наблюдением.

В свою очередь в САР Сянган, САР Аомэнь и на Тайване, по состоянию на конец понедельника, было зарегистрировано соответственно 15, 8 и 10 случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.
Delo
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