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4 февраля 20, 11:52
В США официально стартовала президентская гонка
США
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В штатах уже стартовала предвыборная гонка

В Соединенных Штатах Америки официально стартовали президентские выборы. Об этом сообщает АВС.

Известно, что выборы в США начинаются задолго до дня голосования, в общем кампания продлится 9 месяцев. С 1972 года традиционно первые опросы избирателей проводят в штате Айова. Демократы сейчас определяются, кто сможет стать конкурентом Дональда Трампа.

В Айове начались внутрипартийные выборы демократов - так называемые кокусы. Именно благодаря им определится единый кандидат от партии, чтобы составить конкуренцию Дональду Трампу.

Раньше сообщалось о том, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана. По словам американского президента, санкции против Тегерана уже были введены. Трамп подчеркнул, что санкции были существенно ужесточены.

Добавим, что Конгресс США ограничил полномочия Трампа по Ирану. Нижняя палата американского парламента проголосовала за резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента США Дональда Трампа.
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