США готовят новые санкции против СП-2 - СМИ

США планируют ввести новые санкции против Северного потока-2, если Россия попробует его достроить. Об этом пишет во вторник, 4 февраля, газета Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические источники.

"Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат готовы принять новый санкционный закон", - отметил источник.





Отмечается, что новые санкции могут затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу.





В дипломатических кругах не исключают, что новые санкции могут быть введены уже в феврале или марте.





Издание отмечает, что в конце 2019 года хватило одного письма сенатора Теда Круз владельцу специальной строительной компании Allseas, чтобы остановить строительство газопровода. В частности, после того, как Allseas пригрозили санкциями, она вышла из проекта.





Напомним, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.





После этого иностранные подрядчики остановили строительные работы. В России заявили, что достроят газопровод своими силами, но это займет больше времени - не менее года, хотя Северный поток-2 построен уже на 93,5%.