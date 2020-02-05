Добивали в упор. В Сирии уничтожили четырех офицеров ФСБ

В Сирии убили четверых спецназовцев ФСБ РФ, которые должны были обеспечить безопасность сирийско-турецких переговоров на высшем уровне, которые должны были пройти на границе с Турцией. Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на свои источники.

В частности, 1 февраля в Сирии погибли майор Булат Ахматьянов, майор Руслан Гимадиев, капитан Дмитрий Минов и лейтенант Всеволод Трофимов, которые составляли снайперские пары. Все они служили в Центре специального назначения ФСБ.

По информации источников издания, россияне погибли в окрестностях Латакии, полностью контролируемой сирийскими правительственными войсками.

Боевики знали маршрут возвращения ФСБ-шников в город и заложили по дороге фугас. Контуженных россиян добивали выстрелами в упор — в сердце и в висок. Поэтому в РФ тела отправили в закрытых гробах.

По информации источников, офицеры ФСБ находились в Сирии не под своими настоящими именами. О них знали немногие, в том числе несколько сирийцев.

"Возможно, офицеров предали. И предали "с целью эскалации войны", - уточнил источник Новой газеты.

По его информации, на турецко-сирийской границе готовилась встреча высших руководителей Сирии и Турции. Сирия запросила у России помощи в обеспечении безопасности этой встречи. Для этого и был направлен в Сирию спецназ ФСБ.

3 февраля силы сирийского диктатора Башара Асада в провинции Идлиб обстреляли турецкие позиции, убив четырех турецких солдат. Вооруженные силы Турции нанесли ответный удар, уничтожив до 35 сирийцев.