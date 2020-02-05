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4 февраля 20, 19:24
Лукашенко хочет посадить директоров сахарных заводов страны
Александр Лукашенко
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По словам президента Беларуси, директоров четырех сахарных заводов страны уличили во взяточничестве

Комитет государственной безопасности Беларуси задержал директоров всех четырех сахарных заводов страны по подозрению в коррупции. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. 

По его словам, фигуранты организовали в Москве "прокладку": "С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов <...> Сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой".

Лукашенко уточнил, что в ближайшее время КГБ расскажет об инциденте подробнее. Также он пообещал, что к этому делу "будет жесточайшее отношение": "Всех под метлу в камеру. Всех".

20 декабря сообщалось, что встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина по согласованию "дорожных карт" углубленной интеграции закончилась без прорывов. 24 декабря Лукашенко пожаловался, что Россия ежегодно "завинчивает гайки" и "прессует" Беларусь. 20 января Лукашенко сменил военное руководство Беларуси: "Время непростое".


liga.net
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