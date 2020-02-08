Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным в Сочи

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в городе Сочи обсудил политику других постсоветских стран и некоторые исторические моменты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 7 февраля.

"Мы (с Путиным – ред.) действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны", – сказал белорусский лидер в начале переговоров с Путиным в расширенном составе.

По словам Лукашенко, на встрече обсуждались не только вопросы, представляющие взаимный интерес, но также темы, "которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза: та политика, которая сейчас проводится нами, ими".





"В общем, о многом поговорили (в узком составе – ред.), ну и дошли до современности. И решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор", – рассказал президент Беларуси.





Он отметил, что потом в переговорах будет сделана пауза, так как к некоторым вопросам можно будет вернуться, когда приедут члены российской делегации, не попавшие из-за непогоды в Сочи: "Небо якобы уже прояснилось. Поэтому тогда мы и продолжим наш разговор".





"А вообще есть, о чем говорить, есть над чем работать", – заключил Лукашенко.





В свою очередь Путин подтвердил, что уже провел переговоры с Лукашенко в формате тет-а-тет.





"У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора (беседовали один на один – ред.), затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес", – добавил Путин.





Ранее Александр Лукашенко заявил, что республика не станет частью другой страны, даже "братской России". По его словам, белорусы этого не примут.





Также Лукашенко жаловался, что Россия каждый год повышает цены и "завинчивает гайки" в отношении Беларуси. В результате растет торговый дефицит Минска и уже достиг $9 млрд.











