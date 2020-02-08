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7 февраля 20, 23:26
Вирус ударил по нефти
нефть
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Еще 22 января цена нефти достигала 63 долл. за баррель.
За 27 января – 7 февраля котировки нефти просели на 6,87% – до 55,24 долл./барр. Участники ОПЕК+ планируют снова ограничить добычу. 

Об этом сообщают Деньги. 

Еще 22 января цена нефти достигала 63 долл. за баррель, однако радость стран ОПЕК+ была явно преждевременной, к концу января цена начала стремительно падать, и 7 января достигла 55,24 долл./барр. Всему виной – вспышка коронавируса в Китае. 

По мнению главного финансового директора BP Брайана Гилвари, сокращение роста спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 до 500 тыс. барр/сутки. По оценке ОПЕК+, средние темпы роста спроса на нефть в текущем году в худшем случае снизятся на 200 тыс. барр./сутки.

Если вспышка вируса продлится полгода, спрос на нефть в 2020 году может вырасти на 1,01 млн. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,22 млн. б/с. Как полагает ОПЕК+, в первом квартале рост замедлится до 0,8 млн. б/с против предыдущего прогноза в 1,17 млн. б/с, а во втором квартале – до 0,77 млн. б/с (ранее оценивался в 1,18 млн. б/с).

 Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы убрать последствия китайского коронавируса. Пока это – лишь рекомендация. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия еще не сформулировала свою позицию в отношении возможных шагов в рамках соглашения ОПЕК+ из-за ситуации с коронавирусом. Если Россия не сократит добычу, то вся надежда ОПЕК+ - на Саудовскую Аравию. Другого пути восстановить котировки не видят. 

В целом, на февраль эксперты ожидают снижения спроса на нефть и снижения котировок, в основном, из-за ситуации в Китае. “Высока вероятность того, что в феврале мы увидим падение спроса на нефть на 3–4 млн. б/с, поскольку китайская экономика практически остановилась. Производственная активность сократилась, пассажиропоток упал на 70%, движение грузового транспорта снизилось на 50%“, – сообщил аналитик Oxford Institute for Energy Studies Майкл Мейдан.

Напомним, продавать лицензии на добычу недр будут через Prozorro.
dengi.ua
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