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8 февраля 20, 09:55
Теплая зима в США привела к сокращению безработицы
США
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Больше всего выросли секторы, на которые влияет погода, - строительство, транспорт, индустрия развлечений и отдых.

В США аномально теплая погода в январе привела к увеличению количества новых рабочих мест в целом ряде отраслей. Об этом говорится в отчете, обнародованном министерством труда США, сообщает в пятницу, 7 февраля, Голос Америки.

"Экономика США добавила 225 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы уменьшился до 3,6%. По мнению экономистов, которые подготовили отчет о рынке труда за январь, причиной уменьшения уровня безработицы является нетипично теплая для США погода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего выросли секторы, на которые влияет погода, - строительство, транспорт, индустрия развлечений и отдыха, а также охрана здоровья.

Также в прошлом месяце повысилась средняя заработная плата - она составила 28 долларов 44 цента за час. Январь стал 18-м месяцем подряд, когда средняя заработная плата растет более чем на 3%, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что 2019 год стал вторым самым жарким в истории наблюдений на планете.

Напомним, ученые анонсируют рекордно жаркое пятилетие. С 2020 по 2024 год средняя температура во всем мире будет почти на полтора градуса выше чем ранее.
bigmir.net
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