Airbus показал первый самолет со смешанным крылом. Фото

Компания Airbus представила MAVERIC - модель самолета для экспериментальной проверки инновационных средств управления в виде “смешанного крыла“.





MAVERIC имеет длину 2 метра и ширину 3,2 метра, а площадь его поверхности составляет около 2,25 м². Он отличается конструктивным дизайном, который может снизить расход топлива до 20 процентов по сравнению с современными самолетами с одним проходом. Конфигурация “смешанный корпус крыла“ также открывает новые возможности для типа и интеграции силовых установок, а также универсальную кабину для обслуживания пассажиров на борту.





MAVERIC, запущенный в 2017 году, впервые поднялся в небо в июне 2019 года. С тех пор началась летная испытательная кампания, которая будет продолжаться до конца второго квартала 2020 года.





Airbus использует свои основные сильные стороны и возможности проектирования и производства в тесном сотрудничестве с расширенной инновационной экосистемой для ускорения традиционных циклов исследований и разработок.





Как отметили в Airbus, проект MAVERIC не обязательно приведет к созданию полноценного пассажирского самолета по схеме “смешанное крыло“, но отдельные наработки инженеров могут быть использованы в других перспективных проектах концерна.











