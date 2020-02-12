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11 февраля 20, 17:51
Airbus показал первый самолет со смешанным крылом. Фото
MAVERIC - модель самолета
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Самолет выглядит очень впечатляюще.

Компания Airbus представила MAVERIC - модель самолета для экспериментальной проверки инновационных средств управления в виде “смешанного крыла“.


MAVERIC имеет длину 2 метра и ширину 3,2 метра, а площадь его поверхности составляет около 2,25 м². Он отличается конструктивным дизайном, который может снизить расход топлива до 20 процентов по сравнению с современными самолетами с одним проходом. Конфигурация “смешанный корпус крыла“ также открывает новые возможности для типа и интеграции силовых установок, а также универсальную кабину для обслуживания пассажиров на борту. 


MAVERIC, запущенный в 2017 году, впервые поднялся в небо в июне 2019 года. С тех пор началась летная испытательная кампания, которая будет продолжаться до конца второго квартала 2020 года. 


Airbus использует свои основные сильные стороны и возможности проектирования и производства в тесном сотрудничестве с расширенной инновационной экосистемой для ускорения традиционных циклов исследований и разработок. 


Как отметили в Airbus, проект MAVERIC не обязательно приведет к созданию полноценного пассажирского самолета по схеме “смешанное крыло“, но отдельные наработки инженеров могут быть использованы в других перспективных проектах концерна.
bigmir.net
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