Летательные аппараты РФ следят за спутниками-шпионами США

"Два российских спутника преследуют американский спутник-шпион стоимостью миллиарды долларов в сотнях миль от поверхности Земли. Об этом заявил один из главных военных командующих США, указывая на растущую угрозу для доминирования США в сфере космического шпионажа и на потенциально дорогостоящую новую главу в длящемся не одно десятилетие соперничестве с Москвой", - сообщает журнал Time в эксклюзивном материале.

"Генерал Джон "Джей" Рэймонд, командующий недавно созданными Космическими силами США, утверждает, что российский космический летательный аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после его запуска на орбиту в ноябре, время от времени приближаясь к нему на расстояние до 100 миль. "Мы считаем это поведение необычным и тревожным, - говорит Рэймонд. - Потенциально оно может создать опасную ситуацию в космосе". По словам Рэймонда, правительство США озвучило свою озабоченность Москве по дипломатическим каналам", - сообщается в публикации.

"Это противостояние знаменует собой первый случай, когда американские военные публично идентифицировали прямую угрозу конкретному американскому спутнику со стороны противника. Этот инцидент имеет параллели с наземными столкновениями России с США и их союзникам, в том числе с опасными ситуациями между солдатами, истребителями и военными кораблями по всему миру. Наблюдатели обеспокоены тем, что космос теперь является новым театром для непреднамеренной эскалации военных действий между давними противниками", - пишет журнал.

(...)

"Космические силы, для которых Белый дом запрашивает 15 млрд долларов (...), представляют собой стратегический переход от действующих пассивно и наблюдательных спутников к их активной защите. Доктрина космической войны все еще находится в стадии разработки, но Рэймонд говорил о необходимости мобилизовать Космическое командование против предполагаемых угроз, потому что другие страны, особенно Россия и Китай, достигают все новых высот в наращивании арсеналов лазеров, противоспутникового оружия и современных космических кораблей, нацеленных на то, чтобы сделать США глухими, немыми и слепыми в космосе", - утверждается в публикации.

"В то же время расширение военных операций в космосе знаменует собой возрващение к еще одному отличительному признаку конкуренции между Вашингтоном и Москвой в период холодной войны: к огромным расходам на предполагаемые угрозы, независимо от их стоимости. (...) История американо-российского военного соперничества полна примеров предполагаемых угроз, которые требуют дорогостоящих ответных мер", - подчеркивается в статье.

"Первоначальные затраты на создание Космических сил, вероятно, представляют собой небольшой первоначальный взнос на мероприятие, которое может обойтись в десятки миллиардов долларов в ближайшие годы, - говорит Уильям Д. Хартунг, директор проекта по вооружениям и безопасности в Центре международной политики. - Последнее, что нам нужно - это дополнительная бюрократия в Пентагоне, но это именно то, что Космические силы, вероятно, принесут нам. Создание отдельного подразделения вооруженных сил для космоса также рискует милитаризировать космическую политику США и продвигать необдуманные и опасные проекты, которые могут включать размещение оружия в космосе".

"Российское посольство не ответило на запросы о комментариях о предположительно угрожающих маневрах его спутников (...)", - отмечает Time.

"Военные аналитики США впервые заметили нечто странное после того, как 26 ноября Россия вывела свой космический летательный аппарат на орбиту с космодрома Плесецк на борту ракеты "Союз". Российский спутник находился на орбите менее двух недель, когда, как ни странно, он разделился на две части. Когда аналитики присмотрелись, они заподозрили, что второй меньший по размеру спутник каким-то образом отделился от первого. "То, как я это представляю, похоже на русских матрешек, - считает Рэймонд. - Второй спутник вышел из первого спутника". Затем этот маневр был подтвержден 6 декабря, когда информационное агентство ТАСС со ссылкой на Минобрроны России, заявило, что два спутника разделились. (...)"

(...) К середине января спутники, идентифицированные как "Космос-2542" и "Космос-2543", "подбирались к американскому спутнику, идентифицированному как USA 245, известному космическим экспертам как KH-11. Американский спутник, являющийся частью разведывательного комплекса под кодовым названием Keyhole / CRYSTAL, находится в ведении Национального управления военно-космической разведки, секретного разведывательного агентства со штаб-квартирой в Чантилли, штат Вирджиния. Хотя управление отказывается давать комментарии по большим спутникам размером со школьный автобус, эксперты в этой области часто сравнивают возможности KH-11 с космическим телескопом Hubble. Однако, вместо того, чтобы всматриваться в необъятные просторы космоса, датчики и камеры спутников направлены в самое сердце высокосекретных вражеских военных инсталляций", - говорится в статье.

"Аналитики считают, что именно спутник KH-11, известный как USA 224, сделал снимок иранского Космического центра имама Хомейни, который президент Дональд Трамп разместил в Twitter в августе. Фотография была настолько подробной, что можно было разглядеть символы фарси, начертанные вдоль стартовой площадки. Комплекс KH-11, состоящий из четырех спутников, поддерживающих постоянное наблюдение за Землей, работает на полярной орбите над вращающейся Землей, позволяя им охватывать всю ее поверхность", - указывает издание.

"На любопытную российскую космическую деятельность впервые обратил внимание в Twitter на прошлой неделе Майкл Томпсон, любитель, наблюдающий за спутниками, который использовал общедоступные данные, чтобы порассуждать о том, чем они занимаются. "(...) Существует огромное количество обстоятельств, благодаря которым это выглядит, как будто известный российский спутник-инспектор в настоящее время производит инспекцию известного американского спутника-шпиона".

"По словам Рэймонда, он обеспокоен, потому что Россия демонстрирует возможности, которые США впервые увидели три года назад, когда Москва провела испытания технологии "русская матрешка". "В 2017 году они запустили спутник, он запустил еще один спутник, - говорит он. - Спутники продемонстрировали характеристики системы вооружения, когда один из этих спутников выпустил высокоскоростной снаряд в космос".

"Хотя утверждение Раймонда не может быть подтверждено, США подняли этот вопрос в 2018 году, предупредив об "очень тревожном" поведении России на Конференции США по разоружению в том же году, не предоставив подробностей. Намерение Москвы в отношении нынешней миссии остается неизвестным, но российский летательный аппарат должен быть способен делать снимки американского спутника с высоким разрешением во время выполнения своей миссии (...). Это похоже на передачу современного шпионского спутника российским ученым для экспертного анализа", - полагает Time.

"Брайан Уиден, бывший офицер ВВС и эксперт по космической безопасности в организации Secure World Foundation, говорит, что размещение российских спутников может позволить им определить такие вещи, как то, куда "обращен KH-11", и, следовательно, какую наземную цель он фотографирует - а также общий эксплуатационный график и использование".

"Кроме того, если российские спутники оснащены датчиками электронных эмиссий, они могут прослушивать радиочастотные сигналы, чтобы попытаться выяснить, как коммуницирует KH-11, и даже попытаться перехватить эти сообщения, которые, вероятно, зашифрованы, говорит Тодд Харрисон, директор Проекта по аэрокосмической безопасности в Центре стратегических и международных исследований. "Есть много вещей, которые он может делать, - говорит Харрисон. - Они могут просто практиковать орбитальные маневры или сигнализировать Соединенным Штатам, что у них есть такая возможность".

(...) Однако, с точки зрения Рэймонда, маневрирование вблизи иностранного спутника для "инспекции" практически неотличимо от проведения атаки с целью повредить, подорвать его работу или уничтожить его. "Очевидно, что Россия развивает орбитальные возможности, чтобы воспользоваться нашей зависимостью от систем космического базирования, которые поддерживают наш американский образ жизни", - говорит он.

(...)

В течение последнего десятилетия космическое оружие превратилось из научной фантастики в реальность. Шквал достижений США, России и Китая изменил представление о космическом пространстве как о мирном убежище и вместо этого вызвал опасения, что гонка вооружений распространилась и на небо. Но даже если российские спутники и совершают самые инвазивные из тех вещей, что представляют себе Пентагон и сторонние наблюдатели, ни одна из них не нарушает никакие договоры или международное право. В отсутствие обязательных соглашений этот инцидент предвещает расширение космической игры в кошки-мышки. "Мы предпочитаем, чтобы пространство оставалось свободным от конфликтов, - полагает Рэймонд. - Мы считаем, что ответственные космические державы должны вести переговоры о разработке этих норм в дальнейшем".

"(...) Конфликт в космосе не отвечает интересам ни одной страны. Вокруг планеты вращается более 1000 американских спутников, поддерживая все, от торговли, банковского дела, транспорта и связи. Россия, Китай и другие развитые страны также становятся все более зависимыми от спутников для коммерческих и военных целей, что повышает риск просчетов".

(...)

"Роберт Кардилло, бывший директор Национального агентства геопространственной разведки США, говорит, что космос - это "запутанная сфера", которая без установленных правил может превратиться в Дикий Запад. Атака на группу спутников, таких как GPS, принадлежащую и управляемую ВВС США, может иметь далеко идущие последствия, такие как приостановка банковских транзакций в банкоматах или отключение навигационных приложений на смартфонах пользователей (...).

(...)

"США, России и другим станам еще предстоит создать (...) дипломатическую структуру для космоса, и эксперты предупреждают, что без нее растет опасность милитаризации космоса (...)", - заключает Time.

В написании статьи принял частие Джон Уолкотт