США и Турция готовят ответ на атаки армии Асада и РФ в Сирии

США готовят ответ на атаки против турецких сил в Сирии со стороны режима Башара Асада и российских военных. Об этом с Twitter сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Он принес свои соболезнования семьям пятерых турецких военных, погибших в Идлибе в результате обстрела со стороны армии Асада.

"Продолжающиеся атаки режима Асада и России должны прекратиться. Я отправил Джима Джеффри в Анкару, чтобы скоординировать шаги в ответ на эту дестабилизирующую атаку. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию", - написал Помпео.

Джим Джеффри – специальный представитель США по взаимодействию с Сирией.