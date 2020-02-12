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11 февраля 20, 22:08
Составлен ТОП-10 мест для путешествий, где мало туристов
туристы
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Продвигаемый тренд туризма – путешествовать в непопулярные, но интересные места

Список из десяти интересных мест на планете, куда можно отправиться, не рискуя быть постоянно окруженным толпами туристов, составила компания Intrepid Travel.

Рейтинг Not Hot List появился в ответ на проблему "сверхтуризма" и желание многих путешественников избегать встреч с бесчисленными "инстаграммерами".

Составители списка предлагают людям посетить менее известные, но не менее интересные города, местности и страны.

Кроме того это может помочь снизить туристическую нагрузку на наиболее популярные места, где из-за неумеренного количества приезжающих возникают серьезные экологические проблемы, а также растет усталость местных жителей.

Список новых интересных мест для путешествий от Intrepid Travel выглядит так:

* Дахла, Марокко

* Гамбия

* Гренландия

* Острова Королевы Шарлотты, Канада

* Молдова

* Никарагуа

* Северо-восточная Камбоджа

* Судан

* Остров Сулавеси, Индонезия

* Таджикистан.

17 января сообщалось, что власти Балеарских островов решили ограничить возможности для алкогольного туризма, и приняли закон, запрещающий организацию и рекламу барных туров, а также промотирование продаж алкогольных напитков с использованием "открытых баров" и "счастливых часов", когда клиентам предлагается купить алкоголь со скидками.
liga.net
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