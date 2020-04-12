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11 апреля 20, 10:59
Беларусь отказалась от российских тестов на коронавирус
Владимир Макей
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Беларусь отказалась закупать 30 тыс. российских тестов для определения коронавируса из-за зашедших в тупик переговоров и ненадежности самих тестов.
Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению 30 тыс. тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тыс. тестов мы получили из других стран", - сказал Макей в интервью порталу tut.by.

Кроме того, министр заметил, что по оценке главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%.

"Так что нам сейчас эти тесты не нужны", - подчеркнул глава МИД.

Макей также подтвердил, что ранее Россия передала Беларуси бесплатно груз в 10 тыс. тестов. "Мы передали эти тесты в регионы, на пограничные переходы, чтобы проверять транзитных пассажиров из России, дальнобойщиков из России и на АЭС. Мы, конечно, благодарны, но 10 тыс. тестов - это на 2,5 дня работы - у нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов", - подчеркнул глава МИД.

Источник: https://censor.net.ua/
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