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12 апреля 20, 13:27
В США впервые в истории объявлен режим стихийного бедствия
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Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о состоянии стихийного бедствия в Вайоминге, теперь оно объявлено во всех 50 штатах страны.
Впервые в истории состояние стихийного бедствия объявлено во всех 50 штатах США.

Президент США Дональд Трамп подписал вчера, 11 апреля, декларацию о стихийном бедствии в штате Вайоминг. Таким образом, отметил заместитель пресс-секретаря Трампа Джадд Дир, состояние стихийного бедствия впервые в истории объявлено во всех 50 штатах страны.

Декларация позволяет штату и местным властям получать федеральное финансирование.

В США - наибольшее число заболевших COVID-19 в мире: подтверждено 529 740 случаев, из них 20 608 летальных, 32 091 человек выздоровел.

По состоянию на 9:00 11 апреля в Украине было 2511 подтвержденных случаев COVID-19, 73 человека умерло, 79 выздоровели.

На утро сегодня в мире подтверждено 1 776 157 случаев заболевания COVID-19, умерло 108 804 человек, выздоровело - 402 903.

Источник: https://news.liga.net/
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