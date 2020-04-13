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13 апреля 20, 10:06
В разгар эпидемии. По США ударили мощные торнадо (ВИДЕО)
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Торнадо уже пронеслись в Миссисипи и Луизиане, предупреждение получили 20 штатов. Власти не закрывают убежища, несмотря на эпидемию коронавируса.
Вечером в воскресенье в штатах на Юго-Востоке США пронеслась серия мощных торнадо, в результате которых произошли серьезные разрушения и погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Первый удар стихии пришелся на Миссисипи и Луизиану. Значительный ущерб нанесен округам Ковингтон, Сосо и Джонс. В частности в департаменте по чрезвычайным ситуациям последнего говорят, что точное число погибших и раненых пока не установлено. Стихия разрушила дома и повредила автомобили.

По состоянию на 21:30 по местному времени в Луизиане и Миссисипи зафиксировали более 25 торнадо, сильнейшие из которых достигали скорости 320 км/ч. Еще одно зафиксировали в штате Техас - смерч пронесся в 50 километрах от Остина. В Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

Всего на воскресенье-понедельник метеорологи прогнозируют угрозу торнадо для 20 штатов на Юго-Востоке США, где проживают около 95 млн человек.

Местные власти решили не закрывать убежища, несмотря на эпидемию коронавируса. В укрытиях установлены антисептики и работают советники, которые напоминают людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.



Источник: https://news.liga.net/
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