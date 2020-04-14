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14 апреля 20, 08:14
Число зараженных COVID-19 приближается к 2 млн. ИНФОГРАФИКА
COVID-19
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По состоянию на утро 14 апреля во всем мире зарегистрировали 1 920 618 случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на утро 14 апреля во всем мире зарегистрировали 1 920 618 случаев заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений по прежнему США - там число заболевших достигло 582,6 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным, во всем мире зарегистрировали 119 686 летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 23 622, заболевших - 582 580.

В Италии за все время заболели 159 516 человек. В то же время умерли 20 465.

Испания сообщает о 170 099 инфицированных. Из них 17 756 человек умерли.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в Италии, США, Испании и Франции.

Так, во Франции умерли 14 986 человек, в Великобритании – 11 347, в Иране – 4 585, Бельгии - 3 903, в Германии - 3 194, в Нидерландах – 2 833, в Турции - 1 296, в Швейцарии - 1 138.

В РФ число зараженных достигло 18 328 человек, умерли - 148; в Беларуси - 2 919, умерли - 29; в Польше - 6 934, умерли - 245; в Молдове - 1 712, умерли - 35; в Венгрии - 1 458, умерли - 109; в Румынии - 6 633, умерли - 331; в Словакии - 769, умерли - 2.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля зафиксировано 325 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3102, умерли 93 человека, 97 - выздоровели.
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censor.net.ua
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