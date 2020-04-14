В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса

Некоторые из потенциальных лекарств уже испытываются на людях. Фармацевты постараются выпустить вакцину в следующем году.





Об этом говорится в материале издания Bloomberg, которое ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения.





Сообщается, что дальше всех в разработке вакцин против коронавируса продвинулись исследователи из Гонконга (CanSino Biologics Inc.) и Пекина (Пекинский институт биотехнологии). Там ученые уже пришли ко второму этапу разработки возможного лекарства.





В свою очередь американские фармацевты из Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc. испытывают "панацею" на людях. Китайская вакцина также была одобрена для тестирования на людях в эпицентре вируса.





Прогресс происходит с беспрецедентной скоростью как для разработки вакцин, поскольку маловероятно, что инфекционный патоген будет подавлен только с помощью мер по сдерживанию. Фармацевтическая промышленность надеется сократить время, необходимое для выпуска вакцины на рынок, до следующего года, тогда как обычно на это уходит около 10-15 лет.





Производители лекарств пытаются разработать вакцину, которая была бы наиболее эффективным способом сдерживания вируса. Согласно документу ВОЗ, у фармацевтических гигантов, таких как Pfizer Inc. и Sanofi, есть кандидаты на вакцины на доклинических стадиях.





Big Pharma делает большую ставку на быстрое введение вакцины. CanSino заявила в прошлом месяце, что получила одобрение китайского регулирующего органа, чтобы начать испытания вакцины на людях.





Компания Moderna из Кембриджа, штат Массачусетс, которая еще никогда не выпускала подобные лекарства, получила одобрение регулирующего органа для быстрого перехода к испытаниям на людях в марте, пропустив годы испытаний на животных, которые являются нормой при разработке вакцин. Inovio начал свои испытания на людях на прошлой неделе.



