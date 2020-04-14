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14 апреля 20, 19:06
В Гренландии впервые в мире вылечились все больные COVID-19
Гренландия
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На острове было зафиксировано 11 случаев коронавируса, но теперь все больные выздоровели.

Все больные коронавирусом в Гренландии выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer за вторник, 14 апреля.

На острове, который является автономией в составе Дании, за все время было выявлено 11 случаев заболевания, но все они закончились выздоровлением. Таким образом Гренландия стала первой территорией в мире полностью поборовшей инфекцию.

Как сообщает ресурс, случаи заболевания были обнаружены с середины марта до начала апреля в столице автономии - городе Нуук. При этом с 4 апреля на острове не было выявлено ни одного нового случая. Всего в Гренландии более 900 человек прошли тест на COVID-19 с момента обнаружения первого случая болезни.

Местное издание High North News пишет, что в связи с выздоровлением всех больных, премьер-министр Ким Кильсе объявил, что власти планируют постепенное открытие столицы автономии и снятие карантина.

Напомним, что коронавирус обнаружили в Гренландии 16 марта. Случай заболевания обнаружили на острове, несмотря на закрытые границы. Тогда мужчину и его сожителей изолировали.
Korrespondent
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