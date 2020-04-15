Почему США на грани катастрофы

При тотальной нехватке больничных мест в некоторых городах пустуют госпитали на сотни пациентов. С ситуацией, кажется, справляются только морги Нью-Йорка. Что происходит в охваченных эпидемией США.





Как развивается ситуация в США





От коронавируса в штате Нью-Йорк погибло уже более десяти тысяч человек. Губернатор Эндрю Куомо не скрывает ужаса от происходящего. Несколько недель он твердит правительству, что ему необходимо по меньшей мере 30 тысяч аппаратов ИВЛ, но получил пока лишь 11 тысяч.





В Белом доме обещают еще две тысячи. При этом в конце марта президент упрекал губернатора региона, на который приходится шесть процентов всех заболевших в мире, в паникерстве. Трамп тогда считал, что Нью-Йорку хватило бы и четырех тысяч ИВЛ.





Ситуация стала катастрофической за считанные дни. В конце февраля в стране было всего несколько десятков случаев заражения — и президент заверял, что ситуация под контролем. К 20 марта число инфицированных приблизилось к десяти тысячам, а спустя шесть дней увеличилось в семь раз. США вышли на первое место в мире с 80 тысячами заболевших и пока не сдают этой печальной позиции.





Сейчас, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус выявили почти у шестиста тысяч американцев, умерли более 23 тысяч.





Чьи полномочия "абсолютнее"





Положение ухудшается во всех штатах. Федеральные власти объявили ЧС и координируют общие усилия по борьбе с эпидемией, но решения на местах принимают губернаторы.





Законодательные инициативы разные. В Алабаме, например, выпустили билль с призывом "ударять кулаками, а не пожимать руки" при встрече. Закрыли государственные школы в Аризоне, Нью-Джерси, Огайо, Теннесси, Вашингтоне. Субсидирование системы здравоохранения, помощь бизнесу, безработным и другие меры — также на усмотрение региональных правительств.





Более того, три штата на Западном побережье — Калифорния, Вашингтон и Орегон — заключили соглашение об объединении усилий в противостоянии эпидемии. Тройка намерена сотрудничать и после карантина.





На Восточном побережье губернаторы Коннектикута, Делавэра, Массачусетса, Нью-Джерси и Нью-Йорка тоже решили создать комитет, в который войдут представители сферы здравоохранения и экономического развития, чтобы обсудить возможность открытия штатов и возвращения к нормальной жизни.





Но через несколько часов после этого известия Дональд Трамп выступил с резкой критикой "самоуправства". "Они ничего не могут сделать без одобрения президента США, — заявил он. — Полномочия президента абсолютны".





Согласно 10-й поправке к Конституции страны, в условиях кризиса в сфере здравоохранения штаты обладают так называемой policepower — полнотой власти для введения необходимых мер. Непонятно, о каких именно "абсолютных полномочиях" говорил Трамп.





Почему не все больницы можно использовать





Одна из главных проблем, с которой сталкиваются медики по всему миру в разгар эпидемии, — нехватка койко-мест. Системы здравоохранения перегружены, больницы переполнены, возводятся полевые госпитали.





В США 6146 госпиталей, из них 5198 — так называемые комьюнити, то есть нефедеральные учреждения. Такие больницы делятся на три типа: неправительственные некоммерческие (2937), частные (1296) и принадлежащие штату или местному правительству (965). Всего в стране 924 107 койко-мест.





Частные и государственные больницы распределены неравномерно. Например, Филадельфия (штат Пенсильвания), в которой около семи тысяч заболевших, — крупнейший американский город, где нет ни одного государственного медучреждения. При этом там, как и в некоторых других мегаполисах, зараженных COVID-19 все больше, а больницы пустуют.





В административном центре Пенсильвании за чертой бедности живут около 400 тысяч человек, то есть примерно 26 процентов населения. До сентября прошлого года они могли обратиться за базовой медицинской помощью в университетский госпиталь Ханеманн, рассчитанный на 496 больных. Но с тех пор как его владелец объявил о банкротстве, здание в самом центре города пустует.





Использовать медицинские площади можно, однако для этого городским властям придется арендовать их у разорившегося владельца — 27 долларов за койку в сутки. С учетом налогов, расходов на обслуживание и страховки это обойдется городу примерно в 900 тысяч долларов в месяц.





В Лос-Анджелесе по такой схеме городские власти уже арендуют койки у медицинского центра Сент-Винсент, который также разорился в 2018 году.





На другом конце страны, в Новом Орлеане, где число зараженных на душу населения сопоставимо с некоторыми районами Нью-Йорка — 1,5 тысячи на 100 тысяч человек, посреди города пустует госпиталь Черити. Бывшая государственная больница, хотя и входит в состав нового частного медицинского центра, не приступала к работе со времен урагана "Катрина" в 2005 году.





Как справляются морги





В эпицентре эпидемии — Нью-Йорке — на пределе возможностей работают не только больницы, но и морги. Раньше в этом мегаполисе в среднем умирало 158 человек в сутки, сейчас же только от коронавируса ежедневно погибает несколько сотен.





И все же к массовой смертности власти оказались готовы лучше, чем к массовому лечению. Еще в 2008 году появился 93-страничный "План работы в условиях пандемии гриппа с больничными и внебольничными смертями". Худший сценарий — 50 тысяч летальных исходов за два месяца.





Часть разработок этого документа уже вступила в силу. В начале апреля на улицах города установили 45 мобильных моргов — холодильных камер, рассчитанных на 3,5 тысячи тел. Районные крематории по распоряжению властей перешли на круглосуточный режим работы по меньшей мере до 30 июня.





Вторая часть плана подразумевает отправку тел для захоронения на остров Харт вблизи Бронкса. В роли могильщиков должны выступить заключенные тюрьмы, расположенной на острове Райкерс. Однако и там диагноз COVID-9 уже подтвердился у 200 человек.





В крайнем случае умерших будут хоронить на местных кладбищах в братских могилах по десять тел, каждое — в отдельном гробу. Но стоит подчеркнуть, что это — самый плохой вариант, которого, возможно, удастся избежать.

В Чикаго тоже все очень мрачно. Власти города уже выделили дополнительный холодильный склад на две тысячи тел, а также 14 мобильных моргов.





Кто может рассчитывать на помощь





Еще одно уязвимое место в здравоохранении — то, что общегосударственной системы обязательного страхования граждан в США нет.





Около 28 миллионов американцев (почти десять процентов населения) не имеют никакой медицинской "подушки безопасности" и в случае заболевания могут обратиться в больницу только за свой счет. При этом чек за лечение от коронавируса может превысить 30 тысяч долларов.





Платить из собственного кармана, скорее всего, придется и тем, кто приобрел страховой план в частной компании. На одного человека в среднем он обходится в 440 долларов в месяц, на семью — в 1168. Как правило, компания покрывает около 80 процентов расходов на медобслуживание, но не сразу.





Американцам, живущим за чертой бедности, полагается лишь базовая государственная медстраховка. Но многие больницы, которые оказывают помощь наименее защищенным слоям населения, не готовы к работе в условиях пандемии. Там нет ни изоляторов, ни специальных защитных костюмов и масок для медперсонала. В итоге медики находятся в таком же опасном положении, как и пациенты.



