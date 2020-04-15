Кортеж с Богоматерью

"Долгое время Россия считала, что эпидемия коронавируса не затронет ее по-настоящему. Православная церковь даже не хотела отменять свои богослужения. Теперь же число заражений резко подскочило", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Это было последней попыткой Московского патриархата сдержать распространение коронавируса, - повествует журналист Клаус-Хельге Донат. - Русская православная церковь (РПЦ) долгое время легкомысленно относилась к вирусу. Лишь в начале апреля, когда госорганы уже объявили карантин и принудительные выходные, патриарх прибегнул к последнему лечебному средству: он захотел поставить вирус на место, проехав в кортеже по МКАД".

"Поездка по столице длилась чуть больше двух часов. Православная компания отправилась в путь на четырех лимузинах. В одном из автомобилей располагалась икона Богоматери "Умиление".

"Впрочем, спасательная акция не смогла уберечь город от худшего. Лишь сейчас пандемия коронавируса достигает в России тревожного масштаба. Во вторник сообщалось о более чем 2,7 тыс. зараженных, это резкий прирост", - отмечает издание.

"РПЦ долгое время колебалась относительно того, как относиться к коронавирусной угрозе в храмах. Многие священники и более высокопоставленные сановники сначала отказывались принимать меры для защиты верующих. Того, кто действительно верует в Бога, заразная болезнь не тронет, считали многие прихожане и в некотором смысле расценивали сохраняющееся здоровье как доказательство существования Бога".

"Еще в марте, несмотря на опасность заражения, верующие склонялись в Казанском кафедральном соборе Петербурга над мощами Иоанна Крестителя. (...) Они поклонялись иконе, дотрагивались губами до стекла, целовали крест или руки священника. Церковнослужитель периодически протирал тряпкой влажные места. Иногда это была пропитанная маслом, иногда сбрызнутая дезинфицирующим средством ткань. Однако происходило это нерегулярно и не повсеместно. Стать ближе к божественному пытались сотни людей в день", - пишет издание.

"До последних пор митрополит Иларион, ответственный за внешние связи патриархата, был убежден, что, несмотря на угрозу, можно проводить все богослужения, связанные с постом и Пасхой. Нужно лишь соблюдать новые правила гигиены, о которых теперь распорядился патриарх Кирилл: прихожанам не следует целовать иконы, кресты и руки священника. Общая ложка, используемая во время причащения, должна дезинфицироваться после каждого верующего. Церковное вино раздается в одноразовых стаканчиках, а просфоры в резиновых перчатках".

"Но, не считая эти запоздалые меры, реакция церкви в целом оставалась скорее сдержанной, считает дьякон Андрей Кураев. РПЦ пришлось действовать, иначе ей стоило ожидать санкций со стороны государства, предполагает теолог".

"Реакция Православной церкви была одной из последних среди религиозных сообществ, - указывает издание. - (...) "Сейчас кажется, будто церковь действует не по соображениям заботы или совести, а по предписанию политиков. Сможет ли церковь снова избавиться от этого клейма?", - задается вопросом Кураев".

"В действиях церкви сталкиваются различные мотивы, - полагает автор статьи. - Православие в России находится в "симфонии" с государством, в гармоничном сообществе, и опирается на предписания светской власти. Духовенство редко осмеливается самовольно перешагнуть границы. Тем не менее - или именно поэтому - церковь самым тщательным образом следит за нарушением правил со стороны государства. Превышение власти рассматривается как посягательство на суверенитет духовенства".

"Многие сановники были рассержены введенными "извне" ограничениями. (...) Но, несмотря на все обиды, гармония между политикой и религией остается основной идеей РПЦ".

"Кроме того, не стоит недооценивать и силу суеверия, которое в России странным образом связано с верой. Порой кажется, будто оно поражает РПЦ сильнее, чем другие христианские сообщества", - отмечает Хельге-Донат.

Обращаясь к истории, журналист отмечает и "определенную роль готовности к насилию и отсутствия благоразумия среди верующих". "Возможно, об этом помнят некоторые святые отцы. Патриарх Зертис-Каменский расплатился за это жизнью, - повествует автор статьи. - Во время вспышки чумы в Москве в 1771 году он закрыл доступ к популярной иконе. Народ надеялся на исцеление. Высокообразованный патриарх с безупречной репутацией распорядился убрать икону из церкви. Именно от нее заразился народ. Однако разъяренная толпа не захотела прощать церковнику этот запрет и забила его до смерти".

"Церковь и политика в России ни на грош не доверяют народу - по сей день, - констатирует издание. - Они относятся к стране так, будто она понимает только приказы и повиновение: церковь боится потерять своих приверженцев, если примет более жесткие меры. Кремль подозревает, что граждане стремятся лишь лезть на рожон и игнорировать запреты".

Так, несмотря на действующий запрет посещения кладбищ, многие люди пробирались туда через заборы. "Порицание со стороны политики последовало незамедлительно, уже в вечерних новостях: жалобы на недисциплинированный народ заменили собой сообщения о дефицитах во время растущей эпидемии коронавируса", - пишет Die Tageszeitung.