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16 апреля 20, 10:07
Всемирный банк «выписал чек» на $160 млрд
Всемирный Банк
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В течение следующих 15 месяцев некоторые страны получат щедрую помощь от Всемирного банка.
Наиболее бедные и уязвимые страны мира, которым недостает средств для борьбы со вспышкой COVID-19, получат помощь от ВБ.

По словам директора Всемирного банка Дэвида Малпасса, организация намерена выделить около $160 млрд на борьбу с коронавирусом. Помощь от Банка получат самые бедные страны мира, которые, вероятно, наиболее пострадают от эпидемии COVID-19.

Отмечается, что указанные средства будут перечислены ряду стран уже в течение следующих 15 месяцев. Таким образом, наиболее бедные государства смогут защитить уязвимые слои населения и пойти навстречу предпринимателям, поддерживая экономику.

По словам Малпасса, Банк уже проводит операции в более чем 65 странах мира, предпринимая ряд мер для уменьшения распространения COVID-19.

Источник: https://banker.ua/
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