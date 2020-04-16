Всемирный банк «выписал чек» на $160 млрд

Наиболее бедные и уязвимые страны мира, которым недостает средств для борьбы со вспышкой COVID-19, получат помощь от ВБ.





По словам директора Всемирного банка Дэвида Малпасса, организация намерена выделить около $160 млрд на борьбу с коронавирусом. Помощь от Банка получат самые бедные страны мира, которые, вероятно, наиболее пострадают от эпидемии COVID-19.





Отмечается, что указанные средства будут перечислены ряду стран уже в течение следующих 15 месяцев. Таким образом, наиболее бедные государства смогут защитить уязвимые слои населения и пойти навстречу предпринимателям, поддерживая экономику.





По словам Малпасса, Банк уже проводит операции в более чем 65 странах мира, предпринимая ряд мер для уменьшения распространения COVID-19.



