ВВП Китая рекордно упал впервые с 1992 года

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% в годовом исчислении на фоне влияния вспышки эпидемии коронавируса. Об этом сообщает в пятницу Государственное статистическое управление КНР.





За первые три месяца 2020 года ВВП составил 20,65 трлн юаней (около $2,91 трлн).





Такое сильное падение экономики КНР отмечено с начала публикации квартальных данных о ВВП в 1992 году.





Промпроизводство в КНР в марте упало на 1,1% в годовом выражении после обвала на 13,5% в январе-феврале.





Как отмечает The Wall Street Journal, резкий экономический спад в КНР показывает, с чем столкнуться другие страны в условиях пандемии коронавируса, которая привела к остановке деловой активности и разрыву глобальных цепочек поставок из-за закрытия границ.



