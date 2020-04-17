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17 апреля 20, 10:24
Коронавирус. По всей Японии объявили чрезвычайное положение
Япония
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Действие чрезвычайного положения расширили с семи префектур на всю территорию страны.
В связи с увеличением количества случаев заражения коронавирусом власти Японии ввели чрезвычайное положение по всей стране, оно продлится до 6 мая. Об этом сообщает BBC со ссылкой на японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Ранее чрезвычайное положение было введено только в семи префектурах Японии, после чего префекты из остальных регионов обратились к правительству с просьбой "расширить чрезвычайное положение", ссылаясь на "значительный рост числа заболевших и перегруженные больницы".

К их мнению присоединилось и население страны: согласно результатам соцопроса, проведенного в Японии, 75% жителей считают, что "премьеру понадобилось слишком много времени, чтобы объявить чрезвычайное положение в Токио", говорится в источнике.

Источник: https://news.liga.net/
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