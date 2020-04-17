Коронавирус. По всей Японии объявили чрезвычайное положение

В связи с увеличением количества случаев заражения коронавирусом власти Японии ввели чрезвычайное положение по всей стране, оно продлится до 6 мая. Об этом сообщает BBC со ссылкой на японского премьер-министра Синдзо Абэ.





Ранее чрезвычайное положение было введено только в семи префектурах Японии, после чего префекты из остальных регионов обратились к правительству с просьбой "расширить чрезвычайное положение", ссылаясь на "значительный рост числа заболевших и перегруженные больницы".





К их мнению присоединилось и население страны: согласно результатам соцопроса, проведенного в Японии, 75% жителей считают, что "премьеру понадобилось слишком много времени, чтобы объявить чрезвычайное положение в Токио", говорится в источнике.



