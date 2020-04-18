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18 апреля 20, 09:11
Лукашенко о том, почему в Беларуси нет жесткого карантина
лукашенко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что им принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Лукашенко.

"Люди должны понимать, что эти непростые времена, которые нам достались (это наша беда, не наша вина), надо пережить, - сказал он. - Люди должны понимать, что они сами должны шевелиться".

По его словам, экономическая деятельность в Беларуси не была полностью прекращена, поэтому стране "сложнее, чем России".

"Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство", - призвал Лукашенко. То же самое касается и сельского хозяйства. "Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность... Потому что кругом все остановилось".

Напомним, в Беларуси 4 779 подтвержденных случаев COVID-19 и 42 летальных случая.
censor.net.ua
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