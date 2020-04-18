Лукашенко о том, почему в Беларуси нет жесткого карантина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Лукашенко.

"Люди должны понимать, что эти непростые времена, которые нам достались (это наша беда, не наша вина), надо пережить, - сказал он. - Люди должны понимать, что они сами должны шевелиться".

По его словам, экономическая деятельность в Беларуси не была полностью прекращена, поэтому стране "сложнее, чем России".

"Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство", - призвал Лукашенко. То же самое касается и сельского хозяйства. "Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность... Потому что кругом все остановилось".

Напомним, в Беларуси 4 779 подтвержденных случаев COVID-19 и 42 летальных случая.