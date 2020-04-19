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18 апреля 20, 22:12
Пасхальное чудо: в Иерусалиме сошел благодатный огонь. ВИДЕО
благодатный огонь
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Впервые это событие произошло без присутствия паломников

В иерусалимском Храме Гроба Господня сошел благодатный огонь.

Так, первый раз за многие столетия это случилось без паломников и верующих, из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что иерусалимский благодатный огонь находится на пути в Украину, через несколько часов его встретят в аэропорту "Борисполь" и передадут всем храмам.

Как известно, великое событие схождения огня происходит в кувуклии, которую, по легенде, соорудили на месте погребения Иисуса Христа и сходит во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила.



Ранее мы писали о том, что Храм Гроба Господня был закрыт для посещений в связи с пандемией коронавирусной инфекции.


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