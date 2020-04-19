Политика из ЕС заподозрили в связях с РФ

Лидера правой нидерландской партии Форум за демократию Тьерри Боде, который в 2016 году выступил против подписания ассоциации Украина-ЕС и инициировал референдум по этому вопросу, заподозрили в связях с РФ. Об этом говорилось в программе расследований Zembla на нидерландском ТВ, передает EU Observer.

Расследователи получили доступ к переписке политика с однопартийцами в Whats App. В сообщениях 2016 года он писал, что встречался с Владимиром Корниловым, который, по его же словам, "работает на Путина" и является "очень влиятельной фигурой".

После того, как Боде заявил в СМИ, что Украина "тайно отправила агентов-провокаторов в Нидерланды, чтобы вмешаться в референдум", коллеги спросили, есть ли у него какие-либо доказательства. "Нет. Информация поступает от Корнилова", - написал Боде.

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Также в переписках показаны обсуждения финансовых трудностей. Боде писал, что "может, Корнилов хочет заплатить немного больше" и "Корнилов может решить проблемы своими деньгами". В конце сообщений были подмигивающие и улыбающиеся смайлики.

Помимо того, Боде писал и о том, что хочет выхода Нидерландов из НАТО. Коллеги эту инициативу не поддержали.

В четверг, 16 апреля 2020-го, Боде прокомментировал слив переписки, заявив, что эти сообщения были ироничными. По его словам, они были процитированы "вне контекста" и "их трудно воспринимать всерьез".

Корнилов в комментарии для росСМИ тоже подчеркнул, что сообщения Боде были шуточными. Он также подтвердил, что встречался с нидерландским политиком и давал ему советы, а потому скорее Боде должен был бы платить.









Партия Боде в 2017 году получила два места в парламенте. Корнилов – российский журналист и общественный деятель.



