Ряд стран Европы отменяют часть ограничений

В пяти странах Евросоюза с понедельника, 20 апреля, отменяют часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает Deutsche welle.

Так, в Германии с этого дня разрешается работа коммерческих площадей площадью менее 800 квадратных метров, а также автосалонов, магазинов велосипедов и книг.





Чехия с 20 апреля начинает пятиэтапный план по возобновлению общественной жизни. Разрешается возобновить работу рынкам. Граждане также могут теперь проводить семинары под открытым небом, выезжать за границу по делам или в гости к родственникам. По возвращении все должны пройти 14-дневный карантин.





Во Франции разрешат возобновить посещение домов престарелых. Физический контакт по-прежнему запрещен. Пожилого человека могут посетить только два родственника одновременно. Стоит отметить, что коронавирус был зафиксирован в 45% французских домов престарелых.





В Норвегии возобновят работу детские сады, а также некоторые специалисты в области здравоохранения. Средние школы, университеты, парикмахерские, массажные салоны и салоны красоты планируется открыть через неделю.





Несмотря на самый большой суточный рост коронавируса, в Польше открывают для посещения парки и леса. Увеличивается количество людей, которым одновременно разрешено входить в магазины.





Как сообщалось, в Польше с 19 апреля планировали "медленно размораживать экономику", которая остановилась из-за пандемии.







