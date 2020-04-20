5 стран Европы снимают часть карантинных ограничений

В мире, по состоянию на 20 апреля, коронавирус подтвердили у 2 407 341 человека. Всего в мире от COVID-19 умерли 165 069 человек, а выздоровели 625 128 человек.

Среди стран по количеству выявленных случаев лидируют США с 764 265 зарегистрированных больных. На втором месте остается Испания - 198 674, затем идут Италия - 178 972, Франция - 152 894, Германия - 145 742 и Великобритания - 120 067.

Однако некоторые государства из этого списка приняли решения в понедельник отменить часть карантинных ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией.

Коронавирус зафиксировали в 45% французских домов престарелых. Но власти возобновили их посещение. При этом, физический контакт по-прежнему запрещен, передает Deutsche welle.

- Пожилого человека могут посетить только два родственника одновременно, - пишет издание.

Разрешили открыть коммерческие площадки площадью менее 800 квадратных метров, а также автосалоны, магазины велосипедов и книг.

Несмотря на 545 новых заболевших за сутки, в Польше вновь разрешило посещать парки и леса. Также с 20 апреля в магазинах могут находится больше людей.

В этой стране Евросоюза пройдет пятиэтапный план по возобновлению общественной жизни.

- Рынкам разрешается возобновить работу. Граждане могут теперь проводить семинары под открытым небом, выезжать за границу по делам или в гости к родственникам. По возвращении все должны пройти 14-дневный карантин, - говорится в сообщении.

Норвежские власти приняли решение возобновить работу детских садов, а также некоторых специалистов в области здравоохранения. Средние школы, университеты, парикмахерские, массажные салоны и салоны красоты планируется открыть через неделю.

КСТАТИ

Правительство Италии подтвердило планы снять часть ограничений с 4 мая, однако правила будут отличаться в разных частях страны. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По словам министра здравоохранения Роберто Сперанца, послабление должно быть "очень постепенным", учитывая показатели смертности. Поэтому в ближайшие 2 недели только откроют отдельные производства в безопасных регионах.

С 4 мая заработает еще больше производственных мощностей, затем возобновятся строительство, торговля, откроются бары и рестораны, в зависимости от риска в регионе. Только в третьей фазе, в сентябре, ожидается восстановление туризма, открытие заведений культуры и школ.

Также после майских праздников итальянцы смогут в одиночку бегать на улице, но не более часа в день. Сейчас за это предусмотрен штраф. Молодежи до 18 лет позволят посещать родственников при условии использования масок и перчаток (сейчас это допускается лишь при чрезвычайной необходимости). Можно будет с детьми поиграть на улице.

Касательно транспорта: войти в метрополитен позволят только после температурного скрининга. В транспорте, включая автобусы, можно будет ездить только сидя и на расстоянии друг от друга. Летом граждане уже смогут посещать пляжи.