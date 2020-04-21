Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.31
USD
27.06
RUB
0.35
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
21 апреля 20, 09:57
Пандемия COVID-19: в мире более 170 тысяч жертв
Пандемия COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Число заболевших во всем мире приблизилось к 2,5 млн человек. При этом выздоровели более 650 тысяч.
Число заболевших во всем мире приблизилось к 2,5 млн человек. При этом выздоровели более 650 тысяч.

Количество умерших от коронавируса COVID-19 в мире достигло 170 368 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса утром во вторник, 218 апреля.

Всего в мире насчитывается 2 млн 473 тысяч 209 случаев заражения. Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США – 787 тыс. 752 (42 тыс. 359 жертв), Испании – 200 тыс. 210 (20 тыс. 852), Италии – 181 тыс. 228 (24 тыс. 114), Франции – 156 тыс. 493 (20 тыс. 292), Германии – 147 тыс. 065 (4 тыс. 862), Великобритании – 125 тыс. 856 (16 тыс. 550).

Во всем мире вылечились от коронавирусной инфекции более 651 тысячи человек. Больше всего выздоровевших в Германии 95 200, Испании – 80 587, Китае – 77 775 и США – 72 826.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и территориях.

Ранее в ВОЗ заявили, что основная борьба против коронавируса еще впереди. По слова главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, с одной стороны, COVID-19 – очень заразный, а с другой – представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Черновцах произошла стрельба: погиб мужчина. ВИДЕО
В ходе обыска у Чорновол нашли оружие и боеприпасы. ВИДЕО
В США за сутки умерли 2108 человек от COVID-19
На Донбассе погиб военный
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Более 100 стран мира обратились к МВФ за помощью
noimageТрамп запретил иммиграцию в США
Лента новостей