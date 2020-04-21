Пандемия COVID-19: в мире более 170 тысяч жертв

Количество умерших от коронавируса COVID-19 в мире достигло 170 368 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса утром во вторник, 218 апреля.

Всего в мире насчитывается 2 млн 473 тысяч 209 случаев заражения. Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США – 787 тыс. 752 (42 тыс. 359 жертв), Испании – 200 тыс. 210 (20 тыс. 852), Италии – 181 тыс. 228 (24 тыс. 114), Франции – 156 тыс. 493 (20 тыс. 292), Германии – 147 тыс. 065 (4 тыс. 862), Великобритании – 125 тыс. 856 (16 тыс. 550).





Во всем мире вылечились от коронавирусной инфекции более 651 тысячи человек. Больше всего выздоровевших в Германии 95 200, Испании – 80 587, Китае – 77 775 и США – 72 826.





Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и территориях.





Ранее в ВОЗ заявили, что основная борьба против коронавируса еще впереди. По слова главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, с одной стороны, COVID-19 – очень заразный, а с другой – представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.



