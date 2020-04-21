Трамп запретил иммиграцию в США

Американский лидер Дональд Трамп временно запретил иммиграцию в США. Об этом он написал у себя в «Твиттере».

Данное решение было принято из-за пандемии коронавируса COVID-19, от которой США пострадали больше всех.

Президент страны отметил: «В свете нападения невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о временном приостановлении иммиграции в США».





Когда будет снят запрет, Дональд Трамп не уточнил.

12 апреля 2020 года Трамп объявил всю территорию США зоной масштабного бедствия.