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21 апреля 20, 10:48
Трамп запретил иммиграцию в США
Трамп
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Президент США Дональд Трамп запретил иммиграцию в страну. Это временное решение.

Американский лидер Дональд Трамп временно запретил иммиграцию в США. Об этом он написал у себя в «Твиттере».

Данное решение было принято из-за пандемии коронавируса COVID-19, от которой США пострадали больше всех.

Президент страны отметил: «В свете нападения невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о временном приостановлении иммиграции в США».


Когда будет снят запрет, Дональд Трамп не уточнил.

12 апреля 2020 года Трамп объявил всю территорию США зоной масштабного бедствия.
Fraza.ua
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