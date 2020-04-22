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22 апреля 20, 09:51
Расстреляли автомобиль сотрудников ВОЗ: есть жертвы
коронавирус
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Власти Мьянмы обвинили в атаке на автомобиль с сотрудниками ВОЗ боевиков, а те, в свою очередь, - армию
В штате Ракхайн на западе Мьянмы произошло вооруженное нападение на машину с маркировкой Всемирной организации здравоохранения. В результате обстрела погиб один сотрудник ВОЗ, сообщает The Myanmar Times.

Известно, что 20 апреля работники организации здравоохранения перевозили образцы эпиднадзора в связи с ситуацией с коронавирусом в стране, где от COVID-19 скончалось пять человек. В пути неизвестные открыли огонь: погиб водитель автомобиля, а еще один сотрудник ВОЗ был ранен. Власти Мьянмы тут же обвинили в нападении боевиков. Как показало вскрытие, медиков обстреляли пулями, которые не являются стандартом мьянманской армии. В свою очередь, боевики обвинили в убийстве сотрудника ВОЗ армию Мьянмы.


 
Ранее сообщалось о том, что во Всемирной организации здравоохранения решили развеять слухи о том, что коронавирус могли создать искусственно, в лаборатории Китая. По словам  пресс-секретаря ВОЗ Фаделы Чаиб, новый вирус появился в конце прошлого года у летучих мышей, и его не создавали в лабораторных условиях.

Кроме того, мы сообщали, что на Харьковщине в изоляцию отправили село Высокополье, которое стало эпицентром коронавируса в регионе. А в городе Вишневое в одном из общежитий из-за вспышки COVID-19 ввели состояние особого передвижения.

Источник: https://comments.ua/
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