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23 апреля 20, 09:46
В Средиземном море нашли 12 кораблей с сокровищами
сокровища
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В Средиземном море найдены корабли XVII века.
В Средиземном море, на дне между Кипром и Ливаном, британская группа ученых из Enigma Shipwrecks Project (ESP) обнаружила 12 затонувших кораблей, трюмы которых были заполнены сокровищами. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Предположительно, корабли затонули около 1630 года. В них нашли множество дорогих артефактов: от фарфора ранней китайской династии Мин до древних кофейников и трубок для курения табака.

На флагмане, 43-метровом корабле, который мог принять 1000 тонн груза, были драгоценности из 14 культур: от Индии и Китая до Бельгии. На нем найдено более 360 чашек и блюд из фарфора династии Мин.









Исследователи отмечают, что находка меняет представление о глобализации XVII века и, вероятно, указывает на ранее неизвестный торговый путь.

"Товары и вещи 14 обнаруженных культур и цивилизаций, охватывают как восточную сторону земного шара (Китай, Индию, Персидский залив и Красное море), так и западную (Северная Африка, Италия, Испания, Португалия и Бельгия). Это удивительный космополитизм для предсовременного судоходства любой эпохи", - говорит Шон Кингсли из ESP.

Команда ученых отмечает, что такая находка для археологов эквивалентна "открытию новой планеты" для астронома.

Источник: https://news.liga.net/
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