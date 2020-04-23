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23 апреля 20, 09:52
Китай призвали закрыть "дикие рынки"
рынок
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Глава Госдепартамента США Майкл Помпео обратился к китайским властям: говорит, рынки, где можно подхватить зоонозную инфекцию, нужно закрыть.
Чтобы предотвратить в будущем возможное заражение людей опасными инфекциями вроде нового коронавируса, Китай должен навсегда закрыть "дикие" рынки, где незаконно продают экзотических животных. К этому власти КНР призвал госсекретарь США Майкл Помпео, пишет Reuters.

Глава Госдепартамента сослался на связь между такими рынками и зоонозными инфекциями, возбудители которых паразитируют в организме определенных видов животных, для которых те являются естественным резервуаром.

Считается, пишет агентство, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 пошла с рынка в городе Ухань в конце 2019 года.

"Учитывая тесную связь между нелегальной торговлей представителями дикой фауны на таких рынках и зоонозными заболеваниями, США призвали КНР навсегда закрыть "влажные" рынки и все те рынки, где продают таких животных", - заявил Помпео.

В начале апреля прореспубликанский канал США Fox News сообщил, что китайские дикие рынки, где свободно продавали летучих мышей, ящериц, змей и рыбу, после спада эпидемии коронавируса в КНР частично открывают снова.

Тогда же в Организации объединенных наций призвали запретить такие рынки, чтобы избежать пандемий в будущем.

Источник: https://news.liga.net/
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