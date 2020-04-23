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23 апреля 20, 10:51
Фермеры по всему миру выбрасывают урожай
свалка
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Пока планета защищается от коронавируса с помощью ограничений и закрытия границ, фермеры и цветоводы вынуждены уничтожать целые урожаи.
Возможности вывезти их и продать нет: рынки и многие логистические компании не работают, есть проблемы с вывозом продукции с полей и складов.

Овощные свалки будут расти. Из-за закрытых границ на полях по всему миру в сезоне-2020 просто некому будет убирать урожай: сезонные работники в большинстве своем останутся дома. 

Фермеры всего мира вынуждены признавать свое поражение вирусом. В том числе украинцы.

Украинские фермеры в южных областях в панике: крупнейший оптовый овощной рынок в Херсонской области не работает, спроса на ранние овощи нет и со стороны перекупщиков - они просто не приезжают. Продукцию приходится просто выбрасывать. Например, в селах Алешкинского района обочины дороги выложены "редисочными бордюрами", на полях гниет капуста, рассказывает местный фермер Антон Шевчик.





Аналогичная ситуация и в Закарпатье. Тонны тепличных овощей приходится просто выбрасывать фермеру из села Заречье Ивану Бабичу. "Раньше часть урожая покупали постоянные оптовые клиенты, но сейчас все они отменили заявки на закупки. А те, кто приезжал за товаром своим транспортом, теперь не могут приехать - соседние области закрыты, везде блокпосты", - рассказывает Бабич. 

В отчаяние и цветоводы. Например, в тепличном комплексе роз Аскания-Флора недалеко от столицы пропадает часть выращенного урожая. "Спрос на цветы резко упал. За 20 лет работы предприятия мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией. Большая часть готовой продукции, к сожалению, будет уничтожена. Розы имеют ограниченный срок хранения - всего семь дней", - говорит коммерческий директор комплекса Виктор Федоренко.

Часть фермеров находят способ передать свои урожаи на благотворительность: в больницы, малоимущим, военным - лишь бы вывезли, чтобы не пропали.

Украинские власти обещают помочь оправиться мелкому бизнесу от потерь и убытков с помощью кредитных программ, а фермерам - за счет специально созданного Фонда поддержки. Пока ни одна программа не заработала, за создание фонда еще должна проголосовать Верховная Рада.  

Источник: https://biz.liga.net/
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