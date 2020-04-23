Фермеры по всему миру выбрасывают урожай

Возможности вывезти их и продать нет: рынки и многие логистические компании не работают, есть проблемы с вывозом продукции с полей и складов.





Овощные свалки будут расти. Из-за закрытых границ на полях по всему миру в сезоне-2020 просто некому будет убирать урожай: сезонные работники в большинстве своем останутся дома.





Фермеры всего мира вынуждены признавать свое поражение вирусом. В том числе украинцы.





Украинские фермеры в южных областях в панике: крупнейший оптовый овощной рынок в Херсонской области не работает, спроса на ранние овощи нет и со стороны перекупщиков - они просто не приезжают. Продукцию приходится просто выбрасывать. Например, в селах Алешкинского района обочины дороги выложены "редисочными бордюрами", на полях гниет капуста, рассказывает местный фермер Антон Шевчик.





















Аналогичная ситуация и в Закарпатье. Тонны тепличных овощей приходится просто выбрасывать фермеру из села Заречье Ивану Бабичу. "Раньше часть урожая покупали постоянные оптовые клиенты, но сейчас все они отменили заявки на закупки. А те, кто приезжал за товаром своим транспортом, теперь не могут приехать - соседние области закрыты, везде блокпосты", - рассказывает Бабич.





В отчаяние и цветоводы. Например, в тепличном комплексе роз Аскания-Флора недалеко от столицы пропадает часть выращенного урожая. "Спрос на цветы резко упал. За 20 лет работы предприятия мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией. Большая часть готовой продукции, к сожалению, будет уничтожена. Розы имеют ограниченный срок хранения - всего семь дней", - говорит коммерческий директор комплекса Виктор Федоренко.





Часть фермеров находят способ передать свои урожаи на благотворительность: в больницы, малоимущим, военным - лишь бы вывезли, чтобы не пропали.





Украинские власти обещают помочь оправиться мелкому бизнесу от потерь и убытков с помощью кредитных программ, а фермерам - за счет специально созданного Фонда поддержки. Пока ни одна программа не заработала, за создание фонда еще должна проголосовать Верховная Рада.



