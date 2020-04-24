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24 апреля 20, 12:19
Чехия отменяет карантин и первой в Европе открывает границы
Чехия
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Власти Чехии сняли запрет на свободное перемещение по стране.

Власти Чехии первыми в Европе решили открыть границы. Правительство разрешило гражданам с 24 апреля свободно выезжать за границу, в том числе на отдых в другие страны. Также с сегодняшнего дня отменен запрет на свободное перемещение по Чехии, введенный ранее из-за эпидемии коронавируса. Об этом объявил министр здравоохранения страны Адам Войтех. Кроме того, Чехия ослабила запрет на въезд иностранцев, чтобы допустить в страну студентов и тех, кто въезжает по деловой визе, сообщает «Медуза».

При этом граждане Чехии и иностранцы при въезде в страну будут должны предоставить отрицательный тест на коронавирус или провести 14 дней на карантине.

Одновременно с этим гражданам Чехии разрешили собираться группами до 10 человек (до этого — только двум людям). С 27 апреля по плану правительства будет возобновлено обучение в вузах Чехии, откроются магазины площадью до 2500 квадратных метров, фитнес-центры и библиотеки. С 11 мая, как ожидается, начнут работать ТЦ и парикмахерские, с 25 мая — рестораны и отели.

Впрочем, послабления могут отменить, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Стоит отметить, что Чехия была одной из первых стран Евросоюза, закрывшей свои границы из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения на выезд действовали с 16 марта.

В Чехии коронавирус обнаружили у 7138 человек, выздоровели более 2100, умерли 210 человек.
Fraza.ua
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