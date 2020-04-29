Статистика COVID-19 в мире: почти 3 млн случаев. Карта

Больше всего больных- там инфицирован почти миллион человек.

По состоянию на утро 27 апреля в мире выявлено 2 994 960 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometers в понедельник, 27 апреля.

При этом 206 997 случаев закончились летально, а 878 955 человек выздоровели.

В тройку наиболее пораженных коронавирусом стран вошли США (987 322 случая), Испания (226 629 случаев) и Италия (197 675 случаев).

В китайском городе Ухань, где зимой находился эпицентр эпидемии, в больницах уже не осталось ни одного пациента с этой болезнью, а сам город уже открыли на въезд и выезд.

В Украине за прошедшие сутки больше всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Харьковской и Закарпатской областях, в Сумской и Луганской областях новых заболевших не зафиксировано. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.





Более 1000 заболевших - в Черновицкой области (1375) и Киеве (1220). Более 500 заразившихся коронавирусом еще в четырех областях: Ивано-Франковской (761), Тернопольской (612), Киевской (570) и Ровенской (522).





За сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Харьковской (49) и Закарпатской (46) областях. В Луганской и Сумской областях новых подтвержденных случаев нет.













Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)





Данные по областям:





Черновицкая - всего 1375 случаев (34 новых);





Киев - 1220 (32);





Ивано-Франковская - 761 (30);





Тернопольская - 612 (5);





Киевская - 570 (28);





Ровенская - 522 (14);





Винницкая - 398 (10);





Закарпатская - 375 (46);





Львовская - 358 (10);





Житомирская - 351 (3);





Кировоградская - 337 (14);





Днепропетровская - 310 (18);





Черкасская - 267 (10);





Волынская - 254 (13);





Одесская - 240 (20);





Запорожская - 204 (22);





Харьковская - 196 (49);





Полтавская - 173 (1);





Николаевская - 115 (4);





Сумская - 95 (0);





Херсонская - 88 (1);





Хмельницкая - 72 (2);





Донецкая - 52 (23);





Черниговская - 35 (3);





Луганская - 29 (0).





Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что ранее в США дополнили список симптомов COVID-19. Существующий перечень расширили шесть новых позиций: озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, головная боль, воспаление в горле, а также снижение обоняния или вкуса.

Также сообщалось, что в Италии объявили о смягчении карантина. Страна начинает так называемую "фазу 2" борьбы с коронавирусом, в рамках которой будет снята часть ограничений.