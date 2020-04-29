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27 апреля 20, 10:37
Польша готовит чартеры для украинских заробитчан
Заробитчаны
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В стране не хватает рабочей силы, чтобы справиться сельскохозяйственными работами, и польские фермеры рискуют потерять урожай.

В Польше готовят чартерные рейсы для заробитчан, которые должны работать в сельском хозяйстве во время карантина. Об этом заявил президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот в эфире польского телеканала TVP, передает ТСН в понедельник, 27 апреля.

Инглот сказал, что в Польше острая нехватка сезонных рабочих, поэтому фермеры не смогут собрать урожай без украинских заробитчан.

"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав", - отметил Инглот.

Он также указал, что немецкие фермеры уже привезли сезонных рабочих из Румынии, а польские - жалуются, что скоро нужно будет собирать спаржу и клубнику, а рабочих рук как не было, так и нет. Собранный урожай важнее трат на чартерные рейсы, резюмировал Инглот.

Ранее финская государственная телерадиокомпания Yle сообщила, что Финляндия готовит чартеры для сезонных рабочих из Украины. Финляндия нуждается в 1500 работниках - они критически важны для местного сельского хозяйства, написало издание. Затем посольство Финляндии опровергло новость о чартерах для заробитчан.

Тем не менее вскоре в Финляндию прибыл рейс с украинцами для сезонных работ. Украинцев в Хельсинки встречали несколько транспортных средств, которые перевезли их в разные части страны на фермы.
Korrespondent
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