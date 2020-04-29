Домыслов о смерти Ким Чен Ына становится все больше

"Смена лидера в пришедшем в упадок ядерном государстве может резко изменить ситуацию с безопасностью в Северо-Восточной Азии", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Южнокорейские наблюдатели по Северной Корее из издания NK Daily сообщили на прошлой неделе, что Ким Чен Ын тяжел болен. Появились даже домыслы о его смерти", - передает журналист Мартинг Келлинг.

"Посреди противоречивых сообщений о состоянии здоровья единовластного правителя американские эксперты заметили на восточном побережье страны предположительно частный поезд Кима. В субботу специализирующийся на Северной Корее новостной сайт 38 North опубликовал снимки со спутника, которые якобы были сделаны на прошлой неделе. Однако ясность в ситуацию они не внесли".

"К тому же в Северной Корее "исчезновение" лидера не является необычным явлением. Однако необычным было то, что 15 апреля Ким не принимал участия в праздничных мероприятиях по случаю дня рождения его деда и основателя государства Ким Ир Сена", - отмечает издание.

"На прошлой неделе южнокорейский новостной сайт NK Daily сообщал, что 12 апреля Ким перенес операцию на сердце и его здоровье сильно ослаблено. (...) В четверг из Пекина в Северную Корею отправилась китайская делегация, включавшая нескольких медиков, сообщило в субботу вечером новостное агентство Reuters со ссылкой на китайские источники".

"Затем заместитель директора телеканала Hong Kong SatelliteTelevision сообщила своим 15 млн подписчикам в китайской соцсети Weibo, что она узнала от надежного источника, что Ким умер после неудачной операции на сердце", - передает издание.

"Ким схватился за сердце во время прогулки и упал, сообщает японский журнал Shukan Gendai со ссылкой на китайских медиков. (...) Северокорейские врачи были вынуждены установить ему стент в сердце. Но из-за ответственности руки хирурга так дрожали, что операция оказалась неудачной и Ким впал в кому".

"Также и председатель корейского объединения по миру и Северо-Восточной Азии Янг Син Мин заявил, что, согласно его китайским источникам, Ким находится в коме и, по мнению медиков, больше не придет в сознание".

"Смена лидера или даже хаос в таком пришедшем в упадок ядерном государстве, как Северная Корея, может резко и непредсказуемо изменить ситуацию с безопасностью в Северо-Восточной Азии - именно в момент, когда мировая экономика парализована пандемией коронавируса", - указывает Handelsblatt.

"Несмотря на то, что в северокорейских СМИ нет признаков волнения в стране, эксперты, например, Брюс Клингнер из американского исследовательского института Heritage Foundation, разрабатывают сценарии дальнейшего развития страны".

Так, если в ближайшие дни Ким снова появится на публике, страна продолжит работать над улучшением своей ядерной и ракетной программы. В этом году режим, невзирая на американские санкции, рекордными темпами проводил испытания ракет, говорится в статье.

"Смерть Кима стала бы тяжелым ударом для режима, поясняет Бонджи Охара, главный научный сотрудник японского фонда Сасакавы. Внутренняя политика превратится в груду осколков, если преемник еще не выбран".

"При таком сценарии американский эксперт по Корее Клингнер считает возможным "взрыв", а именно попытку легитимации со стороны нового руководства путем нападения на Южную Корею и, возможно, Японию. Результатом может стать война с множеством жертв с обеих сторон, возможно, даже ядерная война", - передает издание.

"Но и обратную ситуацию, "взрыв" режима, направленный вовнутрь, политики, специализирующиеся на безопасности, считают кошмарным. Ведь, в отличие от краха ГДР, многие эксперты ожидают здесь не добровольной капитуляции режима, а скорее своего рода войны между различными фракциями. В таком случае несколько десятков единиц ядерного оружия могут оказаться в руках одного или нескольких военачальников".

"В обоих случаях вопрос будет состоять в том, будут ли Китай, протектор Северной Кореи, и США, союзник Южной Кореи, сотрудничать для обеспечения ядерной безопасности - или же начнут гонку", - отмечает издание.

"Наиболее вероятным сценарием для Клингнера все еще является более или менее упорядоченная передача власти одному из членов семьи. Наилучшее положение, по мнению экспертов, занимает женщина, сестра Кима Ким Ё Чжон. Японский эксперт по Корее Хидетоси Такесада, приглашенный профессор в Университете Такусеку, считает, что Ким уже с осени прошлого года пытается представить свою сестру как свою преемницу".

"Женщина в качестве преемника долгое время считалась маловероятным сценарием в такой патриархальной стране, как Северная Корея. Но нехватка подходящих наследников может отодвинуть в сторону все сомнения. К тому же 31-летняя Ким Ё Чжон уже располагает более внушительным политическим опытом, чем ее брат на момент вступления в должность".

"Мир обратил на нее внимание на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, где она была личным послом Кима в составе северокорейской делегации и вела переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином".

"Кроме того, с 2015 года она является фактической руководительницей отдела пропаганды корейской Трудовой партии. Она присутствовала и на саммите с Дональдом Трампом. В 2019 году ее избрали депутатом Верховного народного собрания".

"Благодаря своему опыту Ким Ё Чжон, вероятно, была бы лучшим гарантом продолжения прежней политики - в случае, если ее брат действительно больше не смог бы занимать свою должность", - пишет Handelsblatt.