Почему социально полезные профессии так плохо оплачиваются?

"Во времена Covid-19 зазвучали голоса против рыночных отношений, узаконивающих неприличную разницу в заработной плате. Классики экономической теории дают моральное объяснение такому явлению", - пишет Пьер Рондо, преподаватель Школы спортивного менеджмента и доцент Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна, в издании Slate.fr.

"(...) Нынешний кризис стал мощным средством выявления неравенства: во всем мире медперсонал жалуется на нужду, бьет тревогу по поводу явной нехватки средств и давнего недостаточного внимания к их труду, в то время как представители таких малополезных профессий, как футболисты, трейдеры и т.д. получают чрезмерное, если не неприличное вознаграждение, - говорится в статье. - Такая ситуация вызывает обеспокоенность и побуждает все больше думать о будущем, теоретизировать о новой модели, способной эффективно бороться с подобным неравенством. Даже французский министр экономики Брюно Ле Мэр недавно призвал к "новому капитализму" и глубоким потрясениям".

"Однако при ближайшем рассмотрении, читая и заново открывая основополагающие труды по капитализму и современному либерализму, отдаешь себе отчет в том, что различия в заработной плате, как и предполагаемое неравенство, являются абсолютно законными, справедливыми, и даже моральными, - указывает автор публикации. - (...) Экономист Давид Рикардо в своей книге "Принципы политической экономии и налогообложения", появившейся в 1817 году, использует метафору, уже приведенную до него Адамом Смитом в 1776 году в его работе "Исследование о природе и причинах богатства народов", речь идет о парадоксе воды и алмазов. Вода не имеет никакой ценности именно потому, что она полезна и имеется в большом количестве, в то время как алмаз имеет очень большую ценность в обществе, потому что он в принципе бесполезен, а потому автоматически становится редким".

"(...) Возьмем пример воды и алмазов. Поскольку вода необходима для жизни, она имеется в природе изобилии, и ее добыча требует очень мало затрат рабочего времени. Поэтому ее стоимость минимальна. С моральной точки зрения, это очень хорошо, так как позволяет каждому иметь к ней неограниченный доступ, - поясняет ученый. - С другой стороны, бриллиант является показным, бесполезным и встречается редко. Чтобы добыть его, потребуется много технических средств, усилий, работы именно потому, что он не полезен и, следовательно, не очень распространен".

"(...) В наше время то же самое происходит в сравнении между медицинским персоналом и футболистами. Медицинские работники чрезвычайно полезны, необходимы и незаменимы, их услуги стоят недорого, им платят мало, с тем, чтобы большинство людей могли иметь к ним доступ", - пишет Пьер Рондо.

"Что касается футболистов, то скажем прямо, они абсолютно бесполезны, это всего лишь представители пустой и однообразной игры, - полагает Рондо. - Таким образом, они редки, и их "производство" потребует значительных затрат рабочего времени. Неймар, Мбаппе, Месси или Роналду не могут быть воспроизведены один к одному бесконечное число раз, независимо от обучения или образования, то есть они уникальны. В результате они стоят дорого, илишь немногие клубы могут себе их позволить".

"(...) Чтобы до конца понять это, давайте предположим, что такая мораль подвергается пересмотру. Представьте себе, что кризис Covid-19 перетасовывает карты и заставляет принять выход из рыночной идеологии, навязывая беспрецедентно высокую оценку труда личного состава здравоохранения, а также преподавателей, судей, сотрудников правоохранительных органов, всех полезных профессий. Такая высокая оценка приведет к увеличению стоимости их услуг. Чтобы откалибровать столь высокие зарплаты с экономическим равновесием, необходимо будет увеличить стоимость доступа к ним и тем самым ограничить их доступность, что будет контрпродуктивно и неподобающе в нравственном отношении. Позволить себе эти полезные услуги смогут только люди со средствами. Остальным же не достанется ничего", - анализирует автор статьи.

"Именно такую идею и выдвигает капитализм: полезность не должна быть основой меновой стоимости, иначе для большинства людей будет заблокирован доступ к тому, что является полезным. Согласны мы или нет, нам остается лишь заниматься морализаторством в духе либерализма", - резюмирует Пьер Рондо.