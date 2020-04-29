В Пентагоне обнародовали три видео с НЛО. ВИДЕО

Министерство обороны США 27 апреля выложило в открытый доступ три ролика ВМФ, на которых запечатлены НЛО. Одно из видео было снято в ноябре 2004 года, а два других - в январе 2015 года. Военные отметили, что эти же пленки оказались в открытом доступе после несанкционированных действий в 2007 и 2017 годах.

- Воздушные явления, наблюдаемые в видеороликах, остаются охарактеризованными как "неопознанные", - сказано в заявлении.

В 2017 году комитет CEFAA правительства Чили опубликовал отчет 2014 года о зафиксированном пролете НЛО. В нем сказано, что военный вертолет совершал штатное патрулирование, когда экипаж заметил приближение неизвестного объекта. Военные запросили подтверждение с радаров, однако те ничего не продемонстрировали. НЛО казалось едва различимо даже в инфракрасном спектре. Объект двигался очень плавно по горизонтали с той же скоростью, что и вертолет. Затем объект скрылся в облаках.

В Пентагоне следят за летающими тарелками, но называют их неопознанными воздушными явлениями.











