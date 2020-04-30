Грузовики с разлагающимися трупами нашли в Нью-Йорке. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The New York Times.

Как сообщается, автомобили были припаркованы около похоронного бюро в Бруклине. Полицейских на место вызвали местные жители, которые почувствовали ужасный запах, исходивший от грузовиков.

"Когда прибыла полиция, они сделали ужасное открытие. Внутри грузовиков было несколько десятков разлагающихся тел", - сообщает издание.

Остается неясным, сколько людей, найденных сложенными в мешки, умерли в результате пандемии коронавируса, заявили власти.

Издание также сообщает, что в результате пандемии, похоронные бюро города испытывают колоссальную нагрузку.

"В некоторых похоронных бюро пришлось использовать рефрижераторы, а другие превратили часовни во временные морги, используя мощные кондиционеры для охлаждения помещений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 5:30 30 апреля в мире зарегистрировано уже 3 193 886 инфицированных COVID-19. Больше всего зараженных зафиксировано в США – 1 039 909 человек.