Германия запретила заграничные поездки еще на шесть недель

В Германии правительство до 14 июня продлило запрет на туристические поездки за границу в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает DW в четверг, 30 апреля.

Действие ограничений может закончиться уже перед летними школьными каникулами, которые должны начаться в некоторых землях ФРГ 22 июня. Предостережение было объявлено еще 17 марта и должно было завершиться 3 мая.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ход пандемии COVID-19 не позволяет "советовать беззаботные путешествия".

"Даже если в некоторых странах ослабляют карантинные и другие ограничения, надо исходить из того, что пройдут недели, прежде чем ситуация у нас и в других странах нормализуется", - сказал Маас.

Тем не менее, он не исключил договоренностей между отдельными странами ЕС про возможность заграничных поездок на отдых. Поэтому желательно найти общеевропейское решение этого вопроса, считает немецкий министр.

Напомним, что Швейцария готовится постепенно открывать границы. Ослабить ограничения на пересечение границы пока планируют только для некоторых категорий людей.

В то же время президент Чехии предлагает "закрыть" страну на год. По мнению Земана, в противном случае есть опасность, что в Чехию снова проникнет коронавирус.